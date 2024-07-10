Губернатор: При обстреле Шебекино семь человек пострадали, один погиб

Один человек погиб, семеро получили ранения при обстреле ВСУ города Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его данным, мужчина от полученных ран скончался на месте до прибытия скорой. Еще у шестерых мужчин и одной женщины осколочные ранения.

В городе повреждены три многоквартирных дома, два социальных и пять коммерческих объектов, промышленное предприятие и 20 автомобилей.

Ранее Mash сообщил, что ВСУ ударили ракетой "Ураган" по пятиэтажке в Шебекино. Дом, в который ударила ракета, находится в двух кварталах от здания мэрии Шебекино.