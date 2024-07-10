Госдума отменила льготы для носителей русского языка

Процедура признания иностранцев носителями русского языка в законодательстве больше не предусмотрена, теперь будут отменены привилегии, которые были положены обладателям этого статуса. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Он также ужесточает требования к иностранным специалистам, претендующим на получение в упрощенном порядке вида на жительства, и уточняет сроки пребывания иностранцев, лишенных гражданства РФ.

Иностранные квалифицированные специалисты не входят в перечень тех, кто имеет право на упрощенное приобретение российского гражданства, но могут подать на упрощенное получение вида на жительство без оформления разрешения на временное проживание. Однако для этого они должны будут непрерывно отработать в России год, а не полгода, как раньше.

Предусматривается особый правовой режим пребывания на территории РФ лиц, гражданство которых прекращено. Те, кто сами отказались от российского паспорта, смогут временно пребывать на территории России 90 календарных дней. Если же гражданство прекращено в связи с поддельными или подложными документами или сообщением заведомо ложных сведений, то срок сокращается до 15 дней.