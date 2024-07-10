"Ситуация ненормальная": Медведев высказался о зарплатах курьеров

Экс-президент России Дмитрий Медведев считает, что "оплата труда курьера не может быть больше, чем инженера".

По мнению Медведева, более высокие зарплаты доставщиков относительно высококвалифицированных специалистов из реального сектора экономики – "это ненормальная ситуация, повод государству и нашей партии задуматься о том, каким образом это регулировать".

"При всей важности этой сферы (обслуживания - прим.), реальное производство из жизни никуда не ушло. И если у нас будет осуществляться масштабный переток людей из реального сектора в этот сектор, это может создать реальные проблемы. Которые, кстати, мы сейчас вынуждены решать в ходе СВО, когда нам не хватает работников. Это глобальная проблема, которой должны все заниматься в государстве", - заявил Медведев.