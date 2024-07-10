В Екатеринбурге судят сотрудников порностудии, снимавшей видео для иностранцев

10 Июля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге судят сотрудников порностудии, снимавшей видео для иностранцев

В Екатеринбурге передано в суд резонансное уголовное дело о ликвидированной сыщиками уголовного розыска, ФСБ и Росгвардии подпольной порностудии, транслировавшей в одну из стран Восточной Азии видео для взрослых в режиме онлайн. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, организаторы незаконного бизнеса привлекали к участию в порнографических стримах студентов высших учебных заведений и официально не трудоустроенных молодых людей. Дело возбудили по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, совершенные организованной группой с использованием сети интернет".

"Спецоперация проводилась в июле 2023 года. По подозрению в организации преступления задержаны двое граждан 1987 и 1992 годов рождения, уроженцы одной из восточноазиатских республик. В сети силовиков угодили также 14 девушек и парней в возрасте от 18 до 22 лет – "актеров" онлайн-трансляций. Производители так называемой "клубнички" действовали с конца 2022 года. На специально созданном интернет-ресурсе пользователи, после соответствующей оплаты, получали возможность смотреть порноспектакль, имея возможность при этом общаться с их "героями" в видеочате. Один из предполагаемых организаторов отвечал за техническое обеспечение и за распределение доходов, второй выступал в роли оператора трансляций. Любвеобильным гражданам платили по 1500 рублей за час съемок, плюс доход от донатов. На "киностудии" действовали строгие правила. К примеру, применялись штрафы за появление на "смене" в состоянии опьянения. За время функционирования дельцы порнобизнеса с целью конспирации трижды меняли свой офис", - отметил полковник Горелых.

Во время обысков у них было изъято оборудование для ведения онлайн-трансляций, компьютерная техника, средства связи, электронные носители информации и другие вещдоки.

"В период следственных мероприятий произведены 9 судебных экспертиз, 2 психологические и 7 психиатрических. В настоящее время 27 томов уголовного дела с утвержденным первым заместителем прокурора Екатеринбурга Максимом Власовым обвинительным заключением переданы в Верх-Исетский районный суд областного центра для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. До решения суда один из фигурантов порнобизнеса, 1992 года рождения, проведет под стражей, остальные обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное преследование в отношении предполагаемого организатора, 1987 года рождения, прекращено в связи с его смертью из-за продолжительного и тяжелого заболевания", - резюмировал Валерий Горелых.

Об итогах судебного процесса он пообещал рассказать дополнительно.

Теги: студия, полиция, суд, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети