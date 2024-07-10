В Екатеринбурге судят сотрудников порностудии, снимавшей видео для иностранцев

В Екатеринбурге передано в суд резонансное уголовное дело о ликвидированной сыщиками уголовного розыска, ФСБ и Росгвардии подпольной порностудии, транслировавшей в одну из стран Восточной Азии видео для взрослых в режиме онлайн. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, организаторы незаконного бизнеса привлекали к участию в порнографических стримах студентов высших учебных заведений и официально не трудоустроенных молодых людей. Дело возбудили по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, совершенные организованной группой с использованием сети интернет".

"Спецоперация проводилась в июле 2023 года. По подозрению в организации преступления задержаны двое граждан 1987 и 1992 годов рождения, уроженцы одной из восточноазиатских республик. В сети силовиков угодили также 14 девушек и парней в возрасте от 18 до 22 лет – "актеров" онлайн-трансляций. Производители так называемой "клубнички" действовали с конца 2022 года. На специально созданном интернет-ресурсе пользователи, после соответствующей оплаты, получали возможность смотреть порноспектакль, имея возможность при этом общаться с их "героями" в видеочате. Один из предполагаемых организаторов отвечал за техническое обеспечение и за распределение доходов, второй выступал в роли оператора трансляций. Любвеобильным гражданам платили по 1500 рублей за час съемок, плюс доход от донатов. На "киностудии" действовали строгие правила. К примеру, применялись штрафы за появление на "смене" в состоянии опьянения. За время функционирования дельцы порнобизнеса с целью конспирации трижды меняли свой офис", - отметил полковник Горелых.

Во время обысков у них было изъято оборудование для ведения онлайн-трансляций, компьютерная техника, средства связи, электронные носители информации и другие вещдоки.

"В период следственных мероприятий произведены 9 судебных экспертиз, 2 психологические и 7 психиатрических. В настоящее время 27 томов уголовного дела с утвержденным первым заместителем прокурора Екатеринбурга Максимом Власовым обвинительным заключением переданы в Верх-Исетский районный суд областного центра для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. До решения суда один из фигурантов порнобизнеса, 1992 года рождения, проведет под стражей, остальные обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное преследование в отношении предполагаемого организатора, 1987 года рождения, прекращено в связи с его смертью из-за продолжительного и тяжелого заболевания", - резюмировал Валерий Горелых.

Об итогах судебного процесса он пообещал рассказать дополнительно.