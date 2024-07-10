Верховный суд поставит точку в законности мобилизации экс-главы МУГИСО Пьянкова

Вопросом о законности мобилизации бывшего главы мингосимущества Свердловской области Алексея Пьянкова займется Верховный суд. Именно он должен наконец поставить точку в деле, длящемся с 2023 года.

Как передает 66.RU, Верховный суд России рассмотрит дело Старкова уже в ближайшее время.

Напомним, еще в 2018 году Пьянкову были предъявлены обвинения по пяти эпизодам: в получении взяток (статья 290 УК РФ) и растрате (статья 160 УК РФ). Сообщалось экс-министр не стал сотрудничать со следствием. А в 2021 году бывшего чиновника обвинили еще и в создании преступной группы.

Позднее Пьянкову была избрана мера пресечения в виде залога. В ноябре прошлого года стало известно, что бывший чиновник отбыл на СВО за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела, поэтому юридически следствие нельзя считать завершенным. В марте суд признал мобилизацию законной.

Напомним, что накануне стало известно о задержании экс-главы свердловского минтранса Василии Старкова. По некоторым данным, его обвиняют в крупном взяточничестве.