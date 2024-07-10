Мел Гибсон поддержал католического архиепископа Вигано, которого отлучил папа

Известный актер и режиссер Мел Гибсон открыто поддержал римо-католического архиепископа Карло Мария Вигано после его отлучения от римо-католической церкви (РКЦ) папой римским Франциском (Хорхе Бергольо).

Как сообщалось, Вигано заявил о том, что папа-иезуит Франциск - еретик, предавший католическую веру и РКЦ. Дикастерия доктрины веры РКЦ инициировала внесудебный уголовный процесс против иерарха, обвинив его в расколе. Однако он отказался участвовать, так как не считает его папой и обвиняет в ереси, государственной измене и злоупотреблении властью. На самом деле РКЦ предал именно Франциск, который и является настоящим раскольником, уверен архиепископ.

На прошлой неделе Ватикан официально отлучил Вигано, указав на отказ подчиниться Франциску.

В своем открытом письме Гибсон назвал арихепископа "современным Афанасием", а ничего другого от папы не следовало и ожидать. Он надеется, что Вигано продолжит служить самостоятельно.

"Это действительно знак чести - быть отвергнутым ложной, постсоборной церковью. Для меня и многих других вы - самый мужественный герой", - написал Гибсон, который является католиком-традиционалистом и периодически делает достаточно резкие заявления.

Афанасий Великий - один из самых выдающихся святых отцов Церкви, отстаивавший в IV веке чистоту православия и подвергнувшийся гонениям. А постсоборная церковь, о которой упомянул Гибсон, - это РКЦ после II Ватиканского собора 1962-1965 гг., который изменил традиционное римо-католическое учение в сторону экуменизма и, как считает Гибсон, сионизма. Последнее основано на том, что после собора евреи стали считаться Ватиканом богоизбранным народом и началось сближение с иудаизмом.

Вигано далеко не первый из видных иерархов РКЦ, который выступил против предательства Ватикана. Ранее архиепископ Марсель Лефевр (1905-1991) даже написал книгу "Они предали Его", в которой обвинил постсоборных пап в измене римо-католическому вероучению.