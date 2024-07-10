СК требует заочного ареста Лазаревой*

Следствие требует заочного ареста телеведущей Татьяны Лазаревой* по делу об оправдании терроризма.

"В суд поступило ходатайство о заочном аресте Лазаревой, обвиняемой по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (призывы или оправдание терроризма с использованием интернета)", - сообщается на сайте Замоскворецкого суда.

13 июня сообщалось, что МВД России объявило в розыск Лазареву*. Весной одно из интервью, в котором она говорила об ударах украинских беспилотных летательных аппаратах по объектам в России, проверяли на признаки публичного оправдания терроризма.

* признана в РФ иноагентом