Экс-глава свердловского минтранса Старков может быть связан с делом о крупном взяточничестве

Задержание бывшего министра транспорта Свердловской области может быть связано с делом о крупной взятке. Якобы Василий Старков проходит в качестве обвиняемого.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами дела, речь идет о ч.6 ст.290 УК РФ. Меру пресечения ему могут избрать 11 июля.

Напомним, о задержании Старкова стало известно накануне. Коммерсант отмечает, что уголовное дело Старкова может быть связано с делом экс-начальника ГКУ "Управление автомобильных дорог" Вячеслава Данилова. Его отправили в отставку в сентябре 2023 года по ходатайству, подготовленному министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, а в октябре он был арестован по делу о взятке в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), в марте переведен на домашний арест.

Василий Старков занимал должность главы минтранса Свердловской области с 2016 года до ноября 2023 года, когда неожиданно уволился по собственному желанию и отправился в зону СВО с гуманитарной миссией. В январе он стал заместителем генерального директора "Уральского горнопромышленного холдинга". На посту заместителя гендиректора он занимался инфраструктурными проектами, однако вскоре после назначения вновь отправился в зону СВО по контракту.