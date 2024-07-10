10 Июля 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Администрация Серовского городского округа

24-летний медбрат из Серова погиб на СВО

В ходе специальной военной операции погиб медбрат из Серовского городского округа Роман Дмитриевич Демкин 2000-го года рождения. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

По их данным, Роман Демкин окончил 9 классов школы №15, после чего поступил в Серовское медицинское училище. Достойно закончив его, парень получил диплом по специальности "Медбрат". В 2019 году был призван в ряды Российской армии на срочную службу. Служил в городе Абакан, республики Хакасия дизелистом, санитарным инструктором, ефрейтором.

25 сентября 2022 года был мобилизован на воинскую службу и отправлен на СВО. Служил командиром отделения сбора и эвакуации раненых, медицинского взвода, мотострелкового батальона.

"Оказывал первую медицинскую помощь раненым бойцам, организовывал и сам лично участвовал в эвакуации раненых с поля боя при обстреле. Был смелым, поэтому ему был присвоен статус: "Ветеран боевых действий". Погиб 1 июля 2024 года в ходе освобождения населенного пункта Водяное Ясиноватского района Донецкой Народной Республики, проявив смелость и самоотверженность", - сообщили в пресс-службе.

Прощание родных и близких с Романом Демкиным состоялось сегодня. Указом Президента РФ за мужество и отвагу награжден Орденом Мужества посмертно.

Теги: Серов, СВО, медбрат, гибель, прощание


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