10 Июля 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Ключи от квартир в Новосибирской области в этом году уже получили 539 сирот

В 2024 году финансирование на данные цели составляет 4 млрд рублей. Это позволит обеспечить жилыми помещениями более тысячи сирот, проживающих на территории Новосибирской области, сообщили в пресс-службе Правительства региона.

Как отметила 10 июля в ходе церемонии вручения ключей от новых квартир сиротам в Новосибирске заместитель министра труда и социального развития региона Ольга Потапова, ежегодно объем финансирования в Новосибирской области на данные цели увеличивается, и в этом году составляет более 4 млрд рублей. Сумма перечисленных в муниципальные образования субвенций позволит обеспечить жилыми помещениями порядка тысячи человек. Счастливыми обладателями своего жилья в текущем году в регионе уже стали 539 человек.

Очередным четверым молодым новоселам вручили ключи от квартир в доме на ул. Зорге города Новосибирска.

(2024)|Фото: nso.ru

«С 2021 года в Новосибирской области изменились подходы к реализации программы обеспечения жильем детей-сирот. Строительство нового жилья осуществляется под контролем министерства строительства региона. Также введена социальная выплата в виде жилищного сертификата. Учитывая, что с 4 августа 2023 года вступили в законную силу изменения, которыми данная мера закреплена федеральным законом и ужесточен отбор граждан, имеющих право на получение жилищного сертификата, на региональном уровне уже принимается закон, которым будет сохранена мера в ранее действующем порядке», – отметила Ольга Потапова.

Ключи от квартиры в строящемся доме(2023)|Фото: Накануне.RU

Приобретаемое по сертификату жилое помещения сразу оформляется в собственность в отличие от квартир, предоставляемых муниципалитетами: жилье находится в социальном найме 5 лет, далее переходит в собственность. Среди других дополнительных мер поддержки детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями – возможность получения компенсационной платы за наем жилого помещения. В 2024 году предусмотрено 45,7 млн рублей на выплаты. Для оформления меры поддержки необходимо обратиться с заявлением о предоставлении компенсации платы в министерство труда и социального развития Новосибирской области.

Теги: жилье для сирот, сертификаты, ключи от квартир, жилье по найму


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