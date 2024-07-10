Один человек погиб после попадания ракеты в пятиэтажку в Шебекино

ВСУ ударили ракетой "Ураган" по пятиэтажке в Шебекино Белгородской области, сообщает Mash. Предварительно, один человек погиб, еще трое ранены.

По информации телеграм-канала, снаряд попал по несущей торцевой стене рядом с балконами. Дом, в который ударила ракета, находится в двух кварталах от здания мэрии Шебекино.

Кроме того, ВСУ атаковали белгородский город Грайворон с помощью двух дронов-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Один мужчина получил баротравму и осколочные ранения, его доставили в больницу. Поврежден один многоквартирный дом и четыре машины. Второй дрон сдетонировал на парковке социального объекта. Предварительно, никто не пострадал. На стоянке осколками посечены четыре автомобиля.