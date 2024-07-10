На заводе "Известь Сысерти" внедрят инструменты бережливого производства

10 Июля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

На заводе "Известь Сысерти" внедрят инструменты бережливого производства

На заводе "Известь Сысерти" (входит в структуру компании "Атомстройкомплекс") стартовал второй этап реализации нацпроекта "Производительность труда".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, сейчас под руководством куратора Регионального центра компетенций (РЦК) на эталонном участке внедряются инструменты бережливого производства. Завершение работ запланировано на август 2024 года. Затем наработанный опыт и методики рабочая группа в течение 2,5 лет тиражирует на остальные участки технологической цепи.

Продукция завода является один из основных компонентов при производстве строительных материалов. Основными потребителями являются предприятия Свердловской области. На сегодняшний день "Известь Сысерти" производит порядка 10 тысяч тонн продукции ежемесячно.

"Для оценки деятельности эталонного участка мы выбрали один из самых распространенных инструментов бережливого производства – анализ общей эффективности оборудования, так называемый показатель ОЕЕ. Он основан на измерении и обработке конкретных производственных данных. В мировой практике достойным является значение ОЕЕ 0,85, а мы уже преодолеваем порог в 0,8. И это не предел роста эффективности производства", - рассказал заместитель генерального директора управляющей компании ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность" – управляющий директор Виктор Ермолаев.

Завод по производству извести в Сысерти(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

По плану мероприятий, составленному на этапе диагностики, предусмотрены разработка политики предприятия в области качества, оптимизация схемы хранения полуфабрикатов и методов контроля габаритных размеров горной массы, замена части оборудования на участке обжига извести. Внедрение инструментов бережливого производства и новых регламентов проходит с наставником РЦК, который оценивает готовность к изменениям не только техники, но и сотрудников предприятия.

"Уже в первые встречи был определен высокий уровень развития производственной системы на предприятии. На заводе уже была создана своя система решения проблем: от информационного поля в общей группе до технического совета, на котором проводили анализ и принимали решения по сложным вопросам. Для достижения целевых показателей проекта в ходе совместной работы со специалистами РЦК формировались точечные решения. Отмечу мотивированность команды предприятия и руководства компании "Атомстройкомплекс" на постоянное развитие, личную поддержку руководителя предприятия. С этим во многом, считаю, связан высокий темп реализации мероприятий, выполнение всех принятых договоренностей", - отметил руководитель проекта Регионального центра компетенций Александр Дикушин.

Завод "Известь Сысерти" – это уже шестое предприятие холдинга "Атомстройкомплекс", которое стало участником нацпроекта "Производительность труда". Предприятие построено с нуля в 2006 году. Сейчас оно является ядром кластера по производству строительных материалов в Сысертском районе, куда входят завод по выпуску цемента и строящееся предприятие по производству автоклавированных газобетонных блоков.

Теги: Известь Сысерти, этап, нацпроект


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети