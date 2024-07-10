На заводе "Известь Сысерти" внедрят инструменты бережливого производства

На заводе "Известь Сысерти" (входит в структуру компании "Атомстройкомплекс") стартовал второй этап реализации нацпроекта "Производительность труда".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, сейчас под руководством куратора Регионального центра компетенций (РЦК) на эталонном участке внедряются инструменты бережливого производства. Завершение работ запланировано на август 2024 года. Затем наработанный опыт и методики рабочая группа в течение 2,5 лет тиражирует на остальные участки технологической цепи.

Продукция завода является один из основных компонентов при производстве строительных материалов. Основными потребителями являются предприятия Свердловской области. На сегодняшний день "Известь Сысерти" производит порядка 10 тысяч тонн продукции ежемесячно.

"Для оценки деятельности эталонного участка мы выбрали один из самых распространенных инструментов бережливого производства – анализ общей эффективности оборудования, так называемый показатель ОЕЕ. Он основан на измерении и обработке конкретных производственных данных. В мировой практике достойным является значение ОЕЕ 0,85, а мы уже преодолеваем порог в 0,8. И это не предел роста эффективности производства", - рассказал заместитель генерального директора управляющей компании ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность" – управляющий директор Виктор Ермолаев.

По плану мероприятий, составленному на этапе диагностики, предусмотрены разработка политики предприятия в области качества, оптимизация схемы хранения полуфабрикатов и методов контроля габаритных размеров горной массы, замена части оборудования на участке обжига извести. Внедрение инструментов бережливого производства и новых регламентов проходит с наставником РЦК, который оценивает готовность к изменениям не только техники, но и сотрудников предприятия.

"Уже в первые встречи был определен высокий уровень развития производственной системы на предприятии. На заводе уже была создана своя система решения проблем: от информационного поля в общей группе до технического совета, на котором проводили анализ и принимали решения по сложным вопросам. Для достижения целевых показателей проекта в ходе совместной работы со специалистами РЦК формировались точечные решения. Отмечу мотивированность команды предприятия и руководства компании "Атомстройкомплекс" на постоянное развитие, личную поддержку руководителя предприятия. С этим во многом, считаю, связан высокий темп реализации мероприятий, выполнение всех принятых договоренностей", - отметил руководитель проекта Регионального центра компетенций Александр Дикушин.

Завод "Известь Сысерти" – это уже шестое предприятие холдинга "Атомстройкомплекс", которое стало участником нацпроекта "Производительность труда". Предприятие построено с нуля в 2006 году. Сейчас оно является ядром кластера по производству строительных материалов в Сысертском районе, куда входят завод по выпуску цемента и строящееся предприятие по производству автоклавированных газобетонных блоков.