10 Июля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Семейная ипотека продлена до 2030 года

Минфин России официально объявил о продлении семейной ипотеки до 2030 года. Взять кредит можно на квартиру в новостройке или на строительство индивидуального жилого дома. Ранее о продлении программы говорил Владимир Путин, однако некоторые банки приостановили выдачу кредитов из-за отсутствия подтверждения со стороны властей конкретных условий ипотеки.

Условия остаются прежними: программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита — до 12 млн рублей для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов — до 6 млн рублей. Первоначальный взнос — 20%.

При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит.

Программа расширяется на семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей; семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющие индивидуальные программы развития, имеющие двух несовершеннолетних детей; семьи, где есть ребенок-инвалид.

При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно по всей территории России, но только в рамках 214-ФЗ или договора подряда и обязательно с открытием эскроу-счета.

"Важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки, поэтому необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок. Это можно обеспечить за счет адресной и социальной направленности мер поддержки", — отметил Министр финансов Антон Силуанов.

Можно оформить только один льготный кредит — учитываются ранее выданные льготные ипотечные кредиты.

"Программа семейной ипотеки стала одной из самых востребованных в нашей стране. За все время благодаря ей жилищные условия улучшили более 1,1 млн семей", - заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Теги: семейная ипотека, кредит, минфин


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