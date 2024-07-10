Авиарейсы из Иркутска в Забайкалье перенесены из-за лесных пожаров

Авиакомпания "ИрАэро" объявила о переносе рейсов из Иркутска в Чару (север Забайкальского края) из-за сложной ситуации с лесными пожарами. Рейсы от 9 и 10 июля будут выполнены 11 июля.

"Видимость в районе аэропорта Чары не соответствует требованиям авиационной безопасности",— сообщает пресс-служба авиакомпании.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", в Забайкальском крае на 10 июля действует 123 пожара на площади 466,7 тыс. га.

Ранее режим чрезвычайной ситуации федерального уровня был введен в Якутии из-за лесных пожаров. Сообщалось, что республика снова лидирует в России по площади горящих лесов.