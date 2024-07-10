День рыбака в Астраханской области пройдет с уникальной ухой и целой палитрой творческих концертов

В предстоящее воскресенье в Астраханской области отметят День рыбака. Праздничные гуляния пройдут на Центральной набережной Волги с 18:00 до 22:00.

Одним из ключевых событий астраханского Дня рыбака станет традиционный «Фестиваль ухи». В нём примут участие все районы области, каждый представит свой рецепт приготовления, сообщают в пресс-службе регионального министерства культуры.

На специальной площадке пройдет мастер-класс под руководством шеф-повара. Астраханцы сварят уху по уникальной технологии. Попробовать рыбное блюдо смогут все желающие.

В 18:00 у Петровского фонтана состоится концерт с участием местных творческих коллективов, а также национального народного ансамбля гармонистов «Арганчи» из Удмуртии.

В 19:00 астраханцы услышат хиты советской эстрады и песни из кинофильмов в исполнении Астраханского духового оркестра. Возглавляет коллектив дирижёр Владимир Алатарцев.

В 19:50 под открытым небом большую концертную программу представят артисты Дирекции по реализации культурно-массовых программ. На главной сцене Центральной набережной также выступят духовой бэнд «Биг Бро Брасс» и Астраханский театр танца, юные артисты из детской студии Астраханского театра танца и детской вокальной студии «Хит-парад».

Праздничный вечер завершит концерт знаменитой группы «Дюна» и её основателя – солиста Виктора Рыбина. Выступление начнётся в 20:45, музыканты исполнят свои лучшие песни 80-90-х годов.