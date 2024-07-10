12 медалей Игр БРИКС, 5 из которых золотые - новосибирские спортсмены представили регион на международном уровне

Пять золотых, четыре серебряных и три бронзовых – новосибирские спортсмены завоевали 12 медалей на Играх БРИКС в составе сборной России. Губернатор Андрей Травников поздравил с участием в масштабном спортивном турнире и достойным результатом.

«Двенадцать медалей — серьёзный вклад в общероссийскую копилку и гордость для жителей нашего региона. Сегодня интерес к союзу стран БРИКС в мире растёт: все следят за новостями, всё больше стран хотят войти в состав БРИКС. И то, что игры прошли так масштабно, для кого-то могло стать удивлением, шоком, разочарованием, для кого-то – подтверждением, что мир меняется и в 21 веке он всё-таки станет многополярным. Очень важна и спортивная значимость соревнований. Особенно в ситуации, когда многие официальные мероприятия зарегулированы, используются как политические инструменты, в том числе и олимпийское движение. Мы видим, что оно вынуждено отходить от своих исторических принципов.

И такой большой интерес со стороны атлетов из многих стран к Играм БРИКС – абсолютно открытым, свободным, очищенным от надуманных условий и ограничений, мне кажется, — лучшее подтверждение, что настоящие спортивное движение – оно такое. Не то, что мы сможем увидеть через несколько дней в Париже, а то, что мы видели этим летом в Казани», — заявил Андрей Травников.

Золото на Играх БРИКС завоевали Дарья Зарубенкова (плавание на спине, 200 метров), Анатолий Костенко (сабля, командные соревнования в составе сборной), Кристина Войтенко (соревнования по художественной гимнастике, личное многоборье), Арина Ковшова (командные соревнования по художественной гимнастике в составе сборной), Сергей Степанов (соревнования по греко-римской борьбе в весовой категории 77 кг).

Как подчеркнул министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов, всего в Играх БРИКС от области принимали участие 12 спортсменов по восьми видам спорта, которые являются базовыми для нашей области: бокс, самбо, каратэ, художественная гимнастика, плавание, легкая атлетика, фехтование, спортивная борьба (дисциплина греко-римская).

Сами спортсмены высоко оценивают уровень организации соревнований. Так, Анатолий Костенко отметил: «Для меня, как спортсмена, это был глоток свежего воздуха, и я получил очень много положительных эмоций, фехтуя на подиуме, слыша болельщиков; слыша гимн нашей страны, стоя на пьедестале. А организация была на уровне международных соревнований, ничем не уступала тем, в которых я принимал участие».

Воспитанник ГАУ ДО НСО «СШОР по фехтованию» Анатолий Костенко — двухкратный Чемпион мира среди юниоров в командном зачёте и победитель первенства Европы среди молодёжи в личном зачёте. Он возглавляет рейтинг сборной команды РФ по фехтованию на саблях среди мужчин в сезоне 2023-2024 года.

Добавим, что созданная система подготовки спортсменов в нашей области – от развитой спортивной инфраструктуры, до сильных спортивных школ – позволяет как готовить чемпионов, победителей, так и проводить соревнования международного уровня, сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

Так, 50-метровый бассейн СКА, который открыт был в марте этого года, уже пользуется огромной популярностью, отметил во время встречи президент областной общественной организации «Федерация плавания Новосибирской области» Сергей Герасимов: «Последние годы мы уверенно занимаем третье место на Чемпионатах России по завоёванным медалям, впереди только Москва и Питер. Введение нового бассейна позволит соревноваться и за первое-второе места».

Как сообщил Сергей Ахапов, осенью в новом бассейне пройдут традиционные соревнования «Золотая ласта», а в 2025 году наш регион примет Чемпионат России по подводному плаванию.

Напомним, что в этом году Россия председательствует в объединении БРИКС. А страна-председатель, по традиции, становится также хозяйкой спортивных Игр. Среди главных задач соревнований – укрепление дружеских и спортивных связей между государствами на основе принципов равенства и отсутствия дискриминации.