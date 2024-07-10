10 Июля 2024
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Югра представила на "Иннопром-2024" промышленные и бизнес-разработки

Югра представила свои проекты на международной промышленной выставке Иннопром-2024. Свои разработки представили различные предприятия. Состоялось заседание Инвестиционного клуба Югры. О том, как округ участвует в выставке, читайте в материале Накануне.RU.

В первый день работы выставки глава Югры Руслан Кухарук обошел стенд округа на "Иннопроме", где ему рассказали о представленных на нем предприятиях. В этом году регион представляют на выставке 15 компаний по отраслям нефтесервиса, IT, деревообработки, нефтехимии, промышленной инфраструктуры.

Руслан Кухарук на иннопроме 2024(2024)|Фото: Накануне.RU

Руслан Кухарук на иннопроме 2024(2024)|Фото: Накануне.RU

После Руслан Кухарук поучаствовал в заседании Инвестиционного клуба Югры. И.о. губернатора отметил, что комплекс мер поддержки бизнеса в Югре широк, а инвестиционный климат хороший. Совместная работа объединяет представителей бизнеса и те компании, которые готовы предложить интеллектуальный продукт.

Руслан Кухарук на иннопроме 2024(2024)|Фото: Накануне.RU

"Сбер – в числе флагманов тех, кто оказывает меры поддержки", - сказал Руслан Кухарук.

Флагманский проект, который активно не проявился, – Арктическая зона. Два района Югры, Березовский и Белоярский, вошли в эту зону.

"Их расположение будет способствовать реализации совместных проектов Югры и Ямала", - говорит Руслан Кухарук.

Сегодня проблема для многих компаний – добыча трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья. Вызов со стороны природы усилен санкциями. Требуется и сократить затраты, и повысить отдачу от "трудных" месторождений. Югра может рассказать, например, о налоговых преференциях для больших компаний.

Руслан Кухарук отметил долгое сотрудничество с главой Уральского филиала Сбербанка Петром Колтыпиным, уточнив, что многие совместные проекты отработаны в Тюмени, которую ранее шесть лет возглавлял нынешний руководитель Югры.

"Вся страна училась, как в Тюмени решают проблемы, например, жилья, благоустройства", - сказал Колтыпин.

заседание Инвестиционного клуба Югры(2024)|Фото: Накануне.RU

Города, страны и компании отличаются качеством менеджмента, и Югре в этом смысле повезло, считает Колтыпин. Первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев представил инновационный научно - технологический центр "Юнити парк", единственное в УрФО место, где разрабатывают технологическую независимость топливно-энергетического комплекса.

Замглавы Югры Сергей Черняев привел детали развития особой экономической зоны "Нягань". Город является важным экономическим центром округа, где есть, например, все виды транспорта - представлены аэропорт, железнодорожный вокзал, вокзал. Вблизи города есть поселок Приобье, откуда по воде можно добраться до Салехарда и Сабетты. Управляет экономической зоной специальная управляющая компания. Среди предложений для работающего в этой ОЭЗ бизнеса - обслуживание по принципу "одного окна", налоговые льготы (например, нулевая ставка налога на прибыль в первые пять лет), льготный займ от фонда правительства Югры. Сейчас идёт строительство зоны. В конце года планируется запуск первых 58 га земли для резидентов.

стела Нягань(2013)|Фото: Накануне.RU

Территория ОЭЗ "Нягань" предназначена для размещения новых производственных мощностей в сферах обрабатывающей и химической промышленности, производства оборудования и комплектующих для нефтегазовой отрасли, деревообработки, логистики, иных отраслях. Важное преимущество развития новых инвестиционных проектов на территории Югры – возможность кооперации с крупными игроками нефтегазовой отрасли и включения в их технологические цепочки. Все это повлияет на развитие экономики округа.

"Каждый из представленных проектов – площадки, которые запускают при мощной, в том числе и финансовой, поддержке власти округа", - сказал Руслан Кухарук.

Глава Югры поучаствовал в главной пленарной сессии "Иннопрома" "Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса". На ней выступили премьер-министры России, Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана. После нее Руслан Кухарук перешел на стенд Югры, где состоялась церемония открытия производственной линии по нанесению антикоррозийных покрытий на НКТ для нефтегазовой промышленности ООО "Мейджерпак Югра" с участием заместителя министра промышленности и торговли РФ Ивана Куликова. По телемосту Екатеринбург – Сургут запуск осуществили Руслан Кухарук и заместитель министра промышленности и торговли России Иван Куликов.

Подводя итоги участия делегации Югры на "Иннопроме", Руслан Кухарук отметил, что выставка – возможность не только рассказать о продукции, которую производят в Югре, но и представить на стенде предприятия, являющиеся резидентами властных институтов поддержки.

"Югорчане представили продукты, которые известны не только в округе, но и во всей России и пользуются спросом. Иностранным партнерам представлены технологии", - сказал Руслан Кухарук.

XIV международная промышленная выставка "Иннопром-2024" проходит в Екатеринбурге 8–11 июля. Организаторы выставки - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Правительство Свердловской области, оператор выставки — компания "Бизнес Ивент". В 2024 г. впервые все четыре павильона выставки — 50 тыс. кв. м – российских и международных экспонентов представят свои экспозиции по таким отраслям, как машиностроение, энергетика и металлургия, промышленная автоматизация и IТ, фармацевтический и медицинский комплексы.

Руслан Кухарук на выставке ИННОПРОМ(2024)|Фото: Накануне.RU

Руслан Кухарук на выставке ИННОПРОМ(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: Югра, Руслан Кухарук, "Иннопром"


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