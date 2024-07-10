CNN: На военных базах США в Европе усилили меры безопасности из-за России

США усилили меры безопасности на своих военных базах в Европе из-за угрозы саботажа "со стороны связанных с Россией лиц", сообщает CNN со ссылкой на источники.

По утверждению телеканала, американская разведка получила данные, что лица, якобы нанятые Россией, планировали совершить диверсии против военных объектов США.

При этом командование США в Европе сообщило, что принятые меры "связаны не с какой-то одной угрозой, а комбинацией факторов, потенциально влияющих на безопасность американских сил", передает РИА Новости.

В конце июня сообщалось, что военные базы США в Европе переведены из-за угрозы теракта в состояние повышенной готовности.