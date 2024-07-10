Свердловское правительство и "Россети Урал" будут развивать сети уличного освещения

Правительство Свердловской области и ПАО "Россети Урал" заключили соглашение о совместном развитии сетей уличного освещения в регионе. Договор был подписан в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2024".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Россети Урал", соглашение направлено на всестороннее содействие муниципальным образованиям в разработке световых мастер-планов городов и внедрения концепции единой цветосветовой среды. Свои подписи на документе поставили губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор компании Александр Пятигор. Договор определяет основные направления сотрудничества: это повышение общего уровня освещенности региона, развитие архитектурно-художественного освещения зданий, памятников и иных сооружений, оптимизация механизмов размещения сетей уличного освещения на опорах электроснабжения, повышение энергоэффективности и безопасности эксплуатации существующих сетей.

Одной из ключевых целей является включение Среднего Урала в топ регионов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Пилотными площадками для разработки технических решений, в том числе, станут города Ирбит и Талица.

"Достигнутые нами договоренности – это большой вклад в повышение качества жизни жителей и обеспечения их безопасности, а также в инвестиционную привлекательность Свердловской области в целом. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с правительством Свердловской области для реализации совместных проектов. Компания "Россети Урал" готова к решению задач в сфере развития сетей уличного освещения с использованием имеющейся инфраструктуры", - отметил генеральный директор компании Александр Пятигор.

"Россети Урал" успешно реализуют работы по строительству сетей наружного освещения в Екатеринбурге. За последние 3 года энергетики ввели в эксплуатацию более 3 тысяч 300 светильников в микрорайонах Мичуринский, Широкая речка, пригородных поселках Исток, Шувакиш, Горный Щит и других.

В 2024 году планируется поставка и установка еще порядка 1 тысячи 600 электроустановок уличного освещения для обеспечения нормативной освещенности улично-дорожной сети в разных микрорайонах города.