Мэрия Екатеринбурга подписала соглашение о закупке 80 новых трамваев

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заключил трехсторонне соглашение о сотрудничестве в развитии транспортной системы в городе. Документ был подписан сегодня на международной выставке "Иннопром" между градоначальником, главой региона Евгением Куйвашевым и генеральным директором ООО "Группы Мовиста" Алексеем Золотовым.

"Екатеринбург динамично развивается, появляются новые жилые кварталы, обновляется и расширяется застройка традиционно сложившихся районов. Поэтому вопрос развития городского наземного электрического транспорта является для нас актуальным. Заключенное сегодня соглашение позволит нам реализовать задуманные проекты по модернизации системы перевозок", – отметил Орлов.

В рамках соглашения "Мовиста" проведет работы по реконструкции 1,7 км. уже существующих трамвайных рельсов, построит три тяговых подстанций, депо, а также приобретет 80 новых трамваев, 20 из которых будут двухсекционными, а оставшиеся 60 – трехсекционными. Срок действия соглашения будет рассчитан на 20 лет. При этом, Алексей Зотов подчеркнул, что проект может быть реализован уже к концу 2027 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в дальнейшем также предполагается разместить предложение принять участие в конкурсе на заключение концессионного соглашения по созданию трамвайной ветки длиной 24,5 километра из Академического района в центр города.

Во время выставки "Мовиста" также подписала соглашение по развитию маршрута "Екатеринбург - Верхняя Пышма". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании-инвестора, оно предусматривает закупку 19 односекционных трамваев, строительство 15 километров трамвайных путей и двух тяговых подстанций. Кроме того, в проект входит перспективное продление линии до Среднеуральска.

"Маршруту "Екатеринбург – Верхняя Пышма" скоро исполнится два года и его популярность среди пассажиров постоянно растет. За первое полугодие 2024 года пассажиропоток увеличился на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", – сказал генеральный директор компании "Группа Мовиста" Алексей Зотов.

Соглашение также заключено сроком на пять лет.