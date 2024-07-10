10 Июля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Комитет многодетных семей призвал не лишать пособия при наличии вкладов

Комитет многодетных семей Саратовской области направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой по итогам состоявшегося Форума многодетных семей, в котором просит решить проблему, когда семьи лишают пособия на детей при наличии банковского вклада.

Отмечается, что в соответствии с постановлением Правительства основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является наличие годового дохода в виде процентов по вкладам в банках, превышающего месячную величину прожиточного минимума на человека вне зависимости от количества членов семьи. Этот критерий не учитывать численный состав семьи и ставит в неравное положение семьи с одним ребенком и многодетные.

При сумме вклада более 200 тысяч рублей многодетная семья или семья с ребенком-инвалидом лишится права на получение ежемесячного пособия, даже если средний душевой месячный доход семьи ниже прожиточного минимума. На эту проблему обратил внимание и президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями.

Так, председателю комитета Илье Чугунову, в семье которого растет ребенок-инвалид, было отказано в назначении ежемесячного пособия на пятерых сыновей. Средства на банковской карте формировались за счет пенсии ребенка-инвалида и планировались к передаче ему по достижении совершеннолетия.

Комитет просит Голикову не учитывать сумму процентов по вкладам для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами или хотя бы делить доход по вкладам на каждого члена семьи. Также при расчете нуждаемости для многодетных семей исходить из двукратного прожиточного минимума на члена семьи.

Недавно Путин признал, что критерии нуждаемости многодетных семей требует дорегулирования. А на днях сказал, что будут приняты и другие изменения, не только для многодетных.

Теги: многодетные семьи, пособие


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