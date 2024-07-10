На Урале школа выплатила компенсацию за избиение ученицы на глазах учителя

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию в пользу школьницы, пострадавшей в ходе конфликта на перемене.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в октябре прошлого года в школе №5 в Карпинске. На перемене между 4 и 5 уроками у 12-летней ученицы возник конфликт с одноклассником. В результате девочка получила удар учебником в область лба. Из-за этого у нее сломалась оправа очков и выпала линза.

Как показала проверка, в разгар конфликта в классе находилась учитель английского языка. Позже у пострадавшей девочки начался стресс от пережитого и нарушился сон. В итоге ее перевели в другую школу.

В прокуратуре посчитали, что школа не обеспечила безопасные условия для обучения, допустив конфликтную ситуацию между учениками, и не приняла мер для пресечения инцидента. После этого прокурор направил иск в суд о компенсации морального вреда в пользу девочки.

Карпинский городской суд взыскал со школы 15 тысяч рублей. Деньги уже перечислены законному представителю ученицы.

Напомним, недавно на Урале было передано в суд уголовное дело о применении насилия к ученику 8 класса. На скамье подсудимых оказалась заместитель директора школы.