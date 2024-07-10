Mash: Меладзе открестился от поддержки ВСУ и пообещал вернуться в Россию

Певец Валерий Меладзе пообещал родным вернуться в Россию, сообщает Mash. Telegram-канал пишет, что артист также "открестился" от поддержки ВСУ.

Отмечается, что Меладзе недавно был в Москве проездом, решив навестить родню и решить вопросы с документами. В разговоре с близкими музыкант заявил, что планирует вернуться в Россию, по которой очень соскучился. Певец также заявил, что никогда не поддерживал ВСУ, утверждает Mash. Фраза "героям слава", прозвучавшая на концерте в Дубае, – это провокация, заверил Меладзе.

В начале января сенатор Елена Афанасьева предложила лишить гражданства певца. В Госдуме призвали лишить Меладзе всех званий. Перед этим он произнес со сцены лозунг украинских националистов во время выступления в Дубае. Сам артист, комментируя свой поступок, заявил, что не испытывает ненависти к кому-либо и "готов отдать все силы", чтобы "между близкими народами установилось согласие". Также сообщалось, что прокуратура Москвы по заданию коллег из Генеральной прокуратуры проверит деятельность певца.