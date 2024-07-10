10 Июля 2024
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Фото: сайт избирательной комиссии Пермского края

В Пермском крае мэра заподозрили в организации секс-вечеринок

Главу Осинского городского округа Прикамья Алексея Григорьева обвиняют в организации и участии в секс-вечеринках, передает корреспондент Накануне.RU. Соответствующий пост в telegram-канале опубликовал покинувший Россию бывший депутат заксобрания Пермского края Илья Лисняк. Мэр называет эти сообщения клеветой.

В своей публикации Лисняк выложил скриншоты переписки, якобы от лица Алексея Григорьева, в которых он благодарит участников "за кайф", "адреналин" и секс. Также к публикации скриншотов Лисняк приложил видеокружок, на котором, предположительно, снят мэр в своем рабочем кабинете. Однако видео без звука и говорит ли на нем мэр какие-то непристойности - неясно.

Telegram-канал Ural Mash сообщает, что Генпрокуратура уже начала проверку нравственного облика главы города. Однако в прокуратуре Пермского края такую информацию Накануне.RU не подтвердили.

Не удалось получить комментарий и от пресс-службы администрации городского округа. На звонок редакции никто не ответил.

Сам мэр обратился в полицию, сообщает telegram-канал "Погоны и галстуки".

Публикации он назвал клеветой и предположил, что они связаны с предстоящими выборами.

Напомним, экс-депутата Лисняка подозревают в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере. По версии следствия, в 2022 году подозреваемый, преследуя корыстные мотивы, под угрозой распространения информации негативного характера о сотруднике аппарата администрации региона и его родственниках на платформах информационных ресурсов, подконтрольных подозреваемому, требовал от служащего передачи денежных средств в особо крупном размере.

В ведомстве заявляют, что подозреваемый скрылся за пределами РФ и объявлен в международный розыск. Следователь обратился в суд для заключения подозреваемого под стражу. В компаниях, аффилированных с подозреваемыми, а также в жилых помещениях прошли обыски. Изъяты документы. Ведется сбор доказательной базы.

Теги: Оса, клевета, свинг-вечеринки, Илья Лисняк, Алексей Григорьев


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