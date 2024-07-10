Предотвращен теракт на военном корабле "Адмирал Кузнецов"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о предотвращении теракта на военном корабле "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.

По данным центра общественных связей ФСБ, "в марте 2024 г. на служившего на указанном корабле 24-летнего парня вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся "Олегом"". Собеседник российского военного склонял его к совершению теракта на военном корабле. В качестве аргументов он использовал обещания обеспечения выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения, а позже – угрозы привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям.

Солдат рассказал о разговоре, дальнейшая переписка с "Олегом" шла уже под контролем спецслужб. "Олег" утверждал, что вся "операция" курируется лично главой Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кириллом Будановым*, пишет ТАСС.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов