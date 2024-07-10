ФСБ предотвратила покушение на трех высокопоставленных военных

ФСБ РФ предотвратила теракты в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны.

Как сообщает спецслужба, по подозрению в совершении преступления задержан гражданин России 1994 года рождения. Он дал признательные показания, рассказав, что его завербовала украинская разведка.

Задержанный "по заданию ГУР МОУ через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам проживания в Москве руководителей подразделений российского оборонного ведомства", сообщили в ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили покушение на одного из руководителей Крыма. Были задержаны россияне, которые по заданию СБУ в Симферополе собирались подорвать его автомобиль.