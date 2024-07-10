10 Июля 2024
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Фото: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

Два депутата Рады призвали к миру на любых условиях

После ракетного удара по военным объектам в Киеве и попадания украинской ракеты комплекса ПВО NASAMS в больницу "Охматдет", в результате чего погибло много людей, два депутата Рады Артем Дмитрук и Евгений Шевченко, ранее состоявшие во фракции "Слуга народа", призвали к миру на любых условиях.

Шевченко заявил, что виной всему выход Киева из переговоров весной 2022 года. Тогда предлогом была провокация в Буче. Но после были еще десятки тысяч погибших. Все это нужно заканчивать ради сохранения жизни граждан, уверен он. При этом депутат полностью на стороне украинского режима и его легенды о вине России. Однако обвиняет в тупости тех, кто обвиняет его в "работе на российскую пропаганду". И что они еще больше вредят Украине.

"Такими методами вы скоро придете к выводу, что, оказывается, у вас вся страна будет работать на российскую пропаганду", - написал он.

А Дмитрук заявил, что страна теряет самое ценное - людей. Поэтому надо сделать все для окончания военного конфликта. Именно это и будет победой. Потому что мир - это не сдача позиций, а борьба за будущее, в котором все будут жить.

Депутат Рады Марьяна Безуглая в ответ назвала Дмитрука "сепаром". Также его раскритиковали разные "активисты" и нацисты.

Но призывы депутатов поддержали некоторые популярные блогеры. Владислава Роговенко заявила, что ненавидит власть с двух сторон, а Зеленский - клоун, который не может договориться о мире. Другие тоже призвали прекратить гибель людей, попутно обвинив режим в неадекватности, коррупции и прочих грехах.

Интересно, что накануне бывший советник Зеленского Алексей Арестович (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сказал, что Украине пора прекращать воевать и признать все условия России, потому что следующие условия будут еще хуже для Киева. Режим не вытянет многолетний военный конфликт.

Теги: украина, переговоры


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