Свердловский депутат Госдумы заявил о применении электросамокатов в зоне СВО

Российские бойцы начали использовать электросамокаты в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

В своем Telegram-канале он опубликовал короткое видео, на котором вооруженный боец едет на самокате по дороге в поле, а неподалеку виднеется дымящаяся военная техника. Иванов отметил, что это "стильный, модный и, главное, практичный вид транспорта".

"Сила армии – в умении быстро адаптироваться к технологическому прогрессу", - заявил он.

Напомним, ранее свердловский депутат предложил отправить в зону СВО электросамокаты из Екатеринбурга. По его словам, от бойцов поступают запросы на такую технику. Позже Максим Иванов направил соответствующий запрос руководителю крупной кикшеринговой компании.