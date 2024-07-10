Россияне массово откладывают покупку квартиры из-за сворачивания льготной ипотеки - опрос

66% россиян, собирающихся купить недвижимость, откладывают покупку из-за отмены программ льготной ипотеки – им необходимо накопить недостающие теперь средства самостоятельно, передает РБК со ссылкой на опрос финансового маркетплейса "Сравни".

Еще почти четверть респондентов готовы взять ипотеку вне зависимости от ставки, если найдут подходящее предложение. 11% сдвинули оформление кредита на более ранний срок, чем планировали, чтобы успеть получить сниженную ставку (в июне количество заявок на ипотеку выросло на 10% к маю).

Данные опроса показывают, что почти треть россиян (31%) планирует покупку недвижимости на ближайшие три года. Десятая часть опрошенных купили жилье недавно, а 59% заявили, что не имеют необходимости в покупке недвижимости.