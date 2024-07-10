Депутат призвал создать отечественный сайт для знакомств

10 Июля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Депутат призвал создать отечественный сайт для знакомств

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев призывает создать российский сайт для знакомств, на котором была бы хоть какая-то верификация, чтобы человек был уверен, что в поисках второй половины он не наткнется на непотребство или опасности. А поручить это можно Росмолодежи. Такое обращение он направил письмо руководителю Росмолодежи Ксении Разуваевой.

К депутату обратились молодежные активисты одного из районов северной столицы с жалобой на то, что обещанные российские ресурсы так и не заработали, пишет "Парламентская газета". А существующие платформы для неопытного пользователя представляют угрозу: за фотографией милой девушки может скрываться толпа сутенеров, а за картинкой славного парня - псих или маньяк. Да и новостей о счастливых свадьбах после знакомства на таких сайтах очень мало, а вот о разных "разводках" предостаточно.

По данным исследований НАФИ, две трети молодых россиян регистрировались на сайтах или в мобильных приложениях для онлайн-знакомств. При этом каждый второй представитель молодежи в России, имеющий опыт пользования сайтами или мобильными приложениями для онлайн-знакомств, сталкивался с неприятными ситуациями, случаями обмана или угрозами. Чаще всего это просьбы перевести деньги под предлогом помощи, вымогательство путем шантажа и т.п., сообщает депутат. В итоге молодежь, которая испытывает недостаток в полноценном общении из-за погружения в интернет, не может найти друзей и создать семьи.

Для безопасности пользователей авторизация на российской платформе могла бы проходить через портал госуслуг, считает Алексей Цивилев.

Напомним, в апреле депутат Госдумы Виталий Милонов обращался к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением создать раздел для знакомств прямо на "Госуслугах".

Проблема знакомств молодежи становится все более острой по мере все большего погружения людей в гаджеты. Особенно остро она стоит в странах Юго-Восточной Азии. В Китае уровень брачности упал до самого низкого уровня за последние десятилетия. За последние восемь лет браков стало заключаться в два раза меньше, а возраст вступления в брак сильно вырос. А с учетом прежней политики "одна семья - один ребенок" многие пожилые китайцы рискуют остаться вообще без потомков и продолжения своего рода. Поэтому многие китайские родители подключаются к приложениям знакомств, чтобы женить своих взрослых детей.

Теги: онлайн-знакомства


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети