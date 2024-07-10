Депутат призвал создать отечественный сайт для знакомств

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев призывает создать российский сайт для знакомств, на котором была бы хоть какая-то верификация, чтобы человек был уверен, что в поисках второй половины он не наткнется на непотребство или опасности. А поручить это можно Росмолодежи. Такое обращение он направил письмо руководителю Росмолодежи Ксении Разуваевой.

К депутату обратились молодежные активисты одного из районов северной столицы с жалобой на то, что обещанные российские ресурсы так и не заработали, пишет "Парламентская газета". А существующие платформы для неопытного пользователя представляют угрозу: за фотографией милой девушки может скрываться толпа сутенеров, а за картинкой славного парня - псих или маньяк. Да и новостей о счастливых свадьбах после знакомства на таких сайтах очень мало, а вот о разных "разводках" предостаточно.

По данным исследований НАФИ, две трети молодых россиян регистрировались на сайтах или в мобильных приложениях для онлайн-знакомств. При этом каждый второй представитель молодежи в России, имеющий опыт пользования сайтами или мобильными приложениями для онлайн-знакомств, сталкивался с неприятными ситуациями, случаями обмана или угрозами. Чаще всего это просьбы перевести деньги под предлогом помощи, вымогательство путем шантажа и т.п., сообщает депутат. В итоге молодежь, которая испытывает недостаток в полноценном общении из-за погружения в интернет, не может найти друзей и создать семьи.

Для безопасности пользователей авторизация на российской платформе могла бы проходить через портал госуслуг, считает Алексей Цивилев.

Напомним, в апреле депутат Госдумы Виталий Милонов обращался к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением создать раздел для знакомств прямо на "Госуслугах".

Проблема знакомств молодежи становится все более острой по мере все большего погружения людей в гаджеты. Особенно остро она стоит в странах Юго-Восточной Азии. В Китае уровень брачности упал до самого низкого уровня за последние десятилетия. За последние восемь лет браков стало заключаться в два раза меньше, а возраст вступления в брак сильно вырос. А с учетом прежней политики "одна семья - один ребенок" многие пожилые китайцы рискуют остаться вообще без потомков и продолжения своего рода. Поэтому многие китайские родители подключаются к приложениям знакомств, чтобы женить своих взрослых детей.