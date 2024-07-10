Руководство США обещало Ельцину консультироваться с Москвой в вопросе расширения НАТО

Архив нацбезопасности США опубликовал стенограмму 1994 года с переговоров Бориса Ельцина и тогдашнего вице-президента США Альберта Гора. Из документа следует, что Гор пообещал российскому президенту "консультации" НАТО с Москвой перед расширением.

"Что Клинтон сказал вам в сентябре — в конце концов НАТО будет расширяться, но процесс будет постепенным и открытым, мы будем внимательно консультироваться с вами", - цитирует "Коммерсант" слова Гора. Он также заявил о необходимости расширения НАТО параллельно с углублением партнерства России, США и НАТО. И Ельцин с этим согласился: "Да, параллельно. Синхронно, синхронно".

Другая стенограмма – от 1997 года – со встречи Ельцина и Билла Клинтона, свидетельствует о том, что американский президент заверял российского коллегу в отсутствии угрозы со стороны НАТО. Он подчеркнул, что пытается создать альянс, который не станет проблемой для РФ, но позволит США работать вместе с Европой для решения общих проблем.