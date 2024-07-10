В Улан-Удэ проверяют детский лагерь, где у вожатого подозревают туберкулез

В Бурятии следователи проводят проверку в детском оздоровительном лагере после сообщений о нарушениях в его деятельности.

Как сообщает СУ СКР по республике, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации лагеря, ответственных за организацию детского отдыха, по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее СМИ сообщили, что в лагере "Зорька" в пригороде Улан-Удэ детям позволяли мыться один раз в неделю, у вожатого заподозрили туберкулез. Кроме того, якобы один из вожатых делал старшим девочкам непристойные предложения.

Ранее уголовное дело было возбуждено по факту массового отравления детей в оздоровительном лагере "Алые Зори" в Глазове (Удмуртия). 8 июля с подозрением на острое пищевое отравление госпитализировано четверо школьников. Также признаки заболевания обнаружены еще у 24 детей. Также сообщалось, что из детского лагеря "Чагытай" в Тыве 31 школьник госпитализирован с симптомами острой кишечной инфекции.