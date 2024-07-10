10 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

Жителям Академического стали звонить мошенники под прикрытием "врачей из новой поликлиники"

Неизвестные стали названивать жителям Академического района Екатеринбурга, где недавно завершилось строительство новой взрослой поликлиники. Мошенники утверждают, что горожанам необходимо прикрепиться к медучреждению, для чего нужно сообщить код из смс.

Информацию о странных звонках и сообщениях опубликовали жители района в Telegram-канале "Академический официальный"

"Врач" сказал, что сейчас придет смс, надо назвать 4-е цифры и он отправит талон с очередью. Пришло смс от сайта "Госуслуги". Настойчиво требовал назвать цифры из смс, но, как и положено, был проигнорирован", - рассказал один из жителей, которому уже позвонил неизвестный.

Уральцев просят не называть звонящим никаких цифр и не переходить по сомнительным ссылкам. В противном случае злоумышленники смогут поменять пароль в личном кабинете жертвы на сайте Госуслуг и украсть его личные данные.

В канале также сообщают, что новая поликлиника на Академика Парина будет принимать жителей только после открытия, дата которого еще не известна.

Теги: Академический, поликлиника, мошенник, врач


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