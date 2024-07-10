Глава Астраханской области совместно с силовиками накануне проводили опермероприятия в Ахтубинском районе

Совместно с представителями силового блока накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел оперативные мероприятия на территории Ахтубинского района. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

"Месяц назад укронацисты впервые атаковали наш регион. Предпринятые меры позволили нам усилить систему оповещения и реагирования. В результате чего сейчас удалось избежать человеческих жертв и разрушений инфраструктуры. Отлично показали себя наши военные", - отметил глава Астраханской области.

Напомним, накануне утром укронацистами была предпринята массированная попытка атаковать беспилотниками объекты на территории северной части Астраханской области.

Атака была успешно отражена. Пострадавших нет.

"Напоминаю о памятке, разработанной для борьбы с БПЛА. Самое главное, в случае, если вы видите или слышите (звук газонокосилки) БПЛА, незамедлительно звоните в службу 112. Прошу руководствоваться только официальной информацией и не поддаваться на провокации", - напомнил земляка Игорь Бабушкин.