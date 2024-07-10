Экономика Тюменской области продолжает расти: индекс промышленного производства составил 102,4%

Экономика Тюменской области продолжает расти. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительным данным Росстата, индекс промышленного производства в регионе с января по май 2024 года составил 102,4% к аналогичному периоду 2023 года.

"В авангарде, как всегда, обрабатывающий сектор. Наибольших успехов достигли производители электрооборудования – 129%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 119,3%, резиновых и пластмассовых изделий – 111%, пищевых продуктов – 110,8%. Рост промпроизводства – это рабочие места и стабильный доход жителей, отчисления в бюджет, возможность строить новые дороги, детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты", - заявил губернатор.

Напомним, ранее Тюменская область сохранила статус региона-лидера в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России. Как и в 2023 году, регион занял третью позицию. Результаты объявили на Петербургском международном экономическом форуме.

При составлении рейтинга учитывались следующие ключевые факты: индекс промпроизводства по итогам 2023 года — 109,3%; ЗапСибНефтехим в Тобольске входит в топ-5 самых масштабных нефтехимических комбинатов в мире; на территории региона функционирует Нефтегазовый кластер, который объединяет 157 компаний из 23 регионов России и является системой эффективного взаимодействия участников нефтегазового рынка; Тюменская область на третьем месте по качеству жизни в 2023 году; регион занял вторую позицию по вводу жилья на душу населения в 2023 году; в шести вузах учатся 50 000 студентов, к 2035 году численность жителей в возрасте от 19 до 25 лет увеличится вдвое.