Из списка системно значимых банков могут исключить две компании

Из списка системно значимых банков (СЗКО) могут исключить несколько кредитных организаций, передают "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к Центробанку.

Речь может идти как минимум о двух банка- Райффайзенбанке и Росбанке.

Проблема первого – сокращение присутствия в России. На австрийскую банковскую группу давит европейский регулятор, требующий свернуть деятельность в РФ в рамках санкций.

Росбанк находится в процессе интеграции с Т-банком поскольку у обеих организаций теперь один владелец, желающий объединить компании.

Системно значимые банки — важнейшие финансовые институты, от которых зависит устойчивость всей банковской системы. Поскольку их банкротство может иметь тяжелые последствия как для банковской системы, так и для экономики в целом, их деятельность обязана соответствовать строгим критериям, определяемым ЦБ. В случае грозящего банкротства им должна быть оказана финансовая помощь из общественных средств.