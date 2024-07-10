Суд Екатеринбурга вынес приговор "курьеру", обокравшему 11 пенсионеров

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор "курьеру", забирающему, по наводке мошенников, деньги у обманутых пенсионеров. За небольшое время работы на злоумышленников, уралец успел причинить ущерб 11 пенсионерам, у которых похитил свыше 3,8 млн рублей.

В ходе рассмотрения дела в суде было доказано, что в апреле 2023 года тогда еще 20-летний парень вошел в состав преступной группы, члены которой звонили уральским пенсионерам, представлялись их родственниками или знакомыми, попавшими в ДТП, а также правоохранителями после чего убеждали отдать деньги "для безопасного разрешения ситуации".

Осужденный же выполнял роль "курьера", приходившего на адрес пожилых, забирая сумму и переводя ее на расчетные счета мошенников, оставляя себе небольшую часть в виде вознаграждения.

Суд признал уральца виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, с причинением значительного ущерба и в особо крупном размере). Его приговорили к шести годам исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Материалы уголовного дела в отношении неустановленных соучастников выделены в отдельное производство.