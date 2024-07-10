Спонсоры ФК "Урал" сохранят финансирование команды после ее вылета из РПЛ

В Екатеринбурге состоялось заседание попечительского совета футбольного клуба "Урал", куда входят спонсоры команды. Обсуждался вопрос финансирования на предстоящий сезон.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, на заседании было отмечено, что результат "Урала" в минувшем сезоне удовлетворительным назвать нельзя, но футболистам дадут шанс исправиться. Задача по итогам нового сезона – вернуться в Российскую Премьер-лигу.

В результате большинство попечителей заявили, что продолжат поддерживать "Урал" в тех же объемах, что и раньше. Это касается как прямых денежных вливаний в основную команду, так и финансирования конкретных проектов, связанных с развитием футбола в регионе.

Напомним, что по итогам минувшего сезона екатеринбургская команда вылетела из РПЛ в Первую лигу. Многолетний президент "Урала" Григорий Иванов остался на посту, хотя и заявлял о своей готовности уйти после провального выступления.

Между тем, команду покинули несколько футболистов, в том числе ряд ключевых игроков. А один из титульных спонсоров "Урала" прекратил сотрудничество с клубом после его вылета из РПЛ.