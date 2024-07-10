Росимущество закрыло сделку по приватизации крупнейшего в России производителя спирта

Росимущество закрыло сделку по продаже крупнейшего в стране производителя спирта – АО "Росспиртпром". Покупателем выступило ООО "Бизнес-Альянс". Актив был приватизирован за 8,3 млрд руб., это на 2,3 млрд руб. (или 27%) ниже стартовой цены, к аукциону был допущен единственный покупатель.

Хотя торги прошли еще в апреле, сделка закрыта только сейчас из-за жалобы покупателя. Он обратился в ФАС и сообщил, что хотел купить "Росспиртпром" не дороже чем за 6 млрд руб. В день торгов покупатель следил на сайте за торгами и ждал снижения цены до желаемого уровня, как вдруг увидел, что, якобы, подал заявку на покупку за 8,3 млрд руб. ООО "Бизнес-Альянс" заявило, что это был технический сбой. Но в ФАС доказательства не посчитали убедительными, так что сделка была закрыта по указанной выше цене, передает РБК со ссылкой на Минфин России.

Компания уже выставлялась на продажу в конце 2023 года, но тогда покупателей не нашлось.

Бенефициаром ООО "Бизнес-Альянс" является Владимир Акаев. В 2009–2011 годах Акаев занимал должность советника президента Бинбанка. Он также был членом совета директоров девелоперской компании "Интеко", входившей ранее в группу "Сафмар" (ее совладельцами были Шишханов и семья Гуцериевых). Помимо строительного и финансового бизнесов у Акаева были активы и в агропромышленном секторе. На сайте "Бизнес-Альянса" указано, что компания занимается взысканием проблемной задолженности.

В "Росспиртпром" сейчас входит 12 предприятий, в том числе восемь заводов. Выручка компании в 2023 году составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль – 560,9 млн руб. Кроме производства спирта "Росспиртпром" занимается хранением и утилизацией спиртного, изъятого Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками.

В ноябре 2023 года о необходимости продажи "Росспиртпрома" заявил министр финансов России Антон Силуанов. Он аргументировал свою идею тем, что компания сдает позиции на рынке. После первой, неудачной попытки продать "Росспиртпром" у предприятия сменился гендиректор. В начале этого года пост занял Дмитрий Карнеев. РБК нашел связь его бизнес-проектов с "Бизнес-Альянсом".

Эксперты считают, что реальная стоимость "Росспиртпрома" значительно выше, чем цена, по которой его продали.