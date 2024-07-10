Актрису Троянову* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес актрису Яну Троянову* в перечень террористов и экстремистов.

"Троянова Яна Александровна, 12.02.1973 г. р., г. Екатеринбург", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщалось в июне, прокуратура Москвы направила в СК материалы проверки высказываний Трояновой* для уголовного преследования. По ч.2 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) актрисе может грозить от 3 до 6 лет лишения свободы.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова попросила Следственный комитет РФ проверить публичные высказывания актрисы о российских детях.

* внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов