В ЖК "На Мостовой" в Екатеринбурге на подземной парковке сгорели шесть машин

Сегодня ночью в Екатеринбурга в одном из жилых комплексов загорелась подземная парковка. Пожар вспыхнул в ЖК "На Мостовой" на улице Мостовая, 39. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе регионального МЧС.

"10.07.2024г. в 01.01 (мест) поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мостовая. На площади 30 кв.м сгорело 6 легковых автомобилей в паркинге, примыкающем к 25-ти этажному жилому дому", - сообщили спасатели.

Тушить огонь пришлось 36 пожарным с использованием 12 единиц техники. Локализовать огонь удалось в 01.39, в 01.50 - ликвидировать открытое горение, а спустя еще час - в 02.59 спасатели завершили разбор сгоревших конструкций.

Как передает Telegram-канал Ural Mash, жильцы утверждают, что перед инцидентом видели неизвестного человека в маске. Он, по их предположению, и мог совершить поджог.