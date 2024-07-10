За сутки в России утонуло более 20 человек, в том числе шестеро детей

В России установилась теплая и даже жаркая погода – сразу увеличилось число несчастных случаев на воде.

Так, по данным МЧС, в России за сутки 21 человек погиб на водоемах, в том числе утонули шестеро детей. Всего за сутки случились 39 инцидентов на водных объектах.

В МЧС описывают несколько случаев:

- в Башкирии из реки Камы очевидцы вытащили тело мужчины. Он купался в не оборудованном для этого месте.

- в Хакасии, предположительно, в реке Енисей утонул мужчина. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

- в Перми из реки Иньва очевидцы вытащили тело женщины. Обстоятельства происшествия уточняются.

- в Тюмени на карьере утонул 12-летний ребенок. Его тело с 8-метровой глубины достали водолазы.

- в Тверской области на реке Волге найдено тело мужчины. Все обстоятельства уточняются.