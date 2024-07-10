10 Июля 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге купавшегося мужчину зацепило винтом проплывающего катера

Житель Екатеринбурга пострадал во время купания на городском пруду. Как сообщили в областном МЧС, мужчину во время плавания зацепило винтом проплывающего мимо моторного катера.

Инцидент произошел накануне. Для купания уралец, вопреки предостережениям спасателей, выбрал запрещенное место. Обратно на берег его вытащили очевидцы, после чего передали карете "скорой помощи". Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Очевидцы сообщают, что речь идет о молодом человеке 18 лет, которому винтом сильно ранило ногу.

Специалисты МЧС России напоминают:

  • купаться вне оборудованных мест опасно. В таких местах не организовано дежурство спасателей, которые могли бы прийти на помощь утопающему;
  • употребление алкоголя и купание несовместимы;
  • нельзя подплывать близко к маломерным судам;
  • дети не должны оставаться у водоёмов без присмотра.

Напомним, что только за 8 июля на водоемах Свердловской области в результате несчастных случаев погибло четыре человека. Каждая из трагедий произошла на запрещенных для купания, из-за своей небезопасности, водоемах: река Патрушиха и озеро Калиновские разрезы в Екатеринбурге, река Тура в с.Липовое, Туринского городского округа и озеро Балтым в Верхней Пышме.

Если вы стали свидетелем происшествия на воде, незамедлительно сообщите об этом по номерам "101" или "112".

Теги: Екатеринбург, катер, винт, плавание


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