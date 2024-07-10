10 Июля 2024
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Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

На Урале ищут 5-летнюю девочку, которую прячет собственный отец

На Среднем Урале ищут 5-летнюю девочку, чтобы по решению суда передать ее матери.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, отец взял маленькую Настю на выходные и не вернул. По решению суда мужчина обязан передать дочь ее матери для совместного проживания. Однако, по словам отца, ребенок с ним якобы не живет и находится у неких "доверенных лиц".

Судебным приставом объявлен исполнительный розыск. Информация о посещении девочкой медицинских и образовательных учреждений отсутствует. Местонахождение Насти не установлено до сих пор.

Розыск 5-летней девочки в Свердловской области(2024)|Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

ГУФССП по Свердловской области обращается ко всем, обладающим какой-либо информацией о местонахождении ребенка, с просьбой сообщить ее по одному из телефонов:

  • межрайонный отдел судебных приставов по розыску: 8 908 92 44 286;
  • дежурная часть главного управления: 8 (343) 378 13 19.

Как заверили в ведомстве, конфиденциальность гарантируется.

Напомним, недавно в Екатеринбурге нашли и передали матери 3-летнего мальчика, которого похитил его собственный отец.

Теги: девочка, отец, розыск, приставы


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