На Урале ищут 5-летнюю девочку, которую прячет собственный отец

На Среднем Урале ищут 5-летнюю девочку, чтобы по решению суда передать ее матери.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, отец взял маленькую Настю на выходные и не вернул. По решению суда мужчина обязан передать дочь ее матери для совместного проживания. Однако, по словам отца, ребенок с ним якобы не живет и находится у неких "доверенных лиц".

Судебным приставом объявлен исполнительный розыск. Информация о посещении девочкой медицинских и образовательных учреждений отсутствует. Местонахождение Насти не установлено до сих пор.

ГУФССП по Свердловской области обращается ко всем, обладающим какой-либо информацией о местонахождении ребенка, с просьбой сообщить ее по одному из телефонов:

межрайонный отдел судебных приставов по розыску: 8 908 92 44 286;

дежурная часть главного управления: 8 (343) 378 13 19.

Как заверили в ведомстве, конфиденциальность гарантируется.

Напомним, недавно в Екатеринбурге нашли и передали матери 3-летнего мальчика, которого похитил его собственный отец.