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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Депутаты Госдумы хотят установить верхние границы стоимости авиабилетов

В комитете по транспорту Госдумы хотят установить верхние границы стоимости авиабилетов.

Рабочая группа парламентариев намерена подключить Минтранс и Федеральную антимонопольную службу к оценке экономической целесообразности тарифов. Как ожидается, до конца 2024 года будет определен потолок цен на определенные категории авиабилетов.

Участники авиарынка считают, что инициатива может привести к убыткам для перевозчиков, тогда как в России уже действует несколько программ субсидирования, сдерживающих цены на региональных рейсах. Эксперты предлагают повышать доступность перевозок ограничением роста тарифов на аэропортовые услуги и авиакеросин, сообщает "Коммерсант".

Ранее крупнейшие авиакомпании России выступили против предложенного Росавиацией повышения тарифов за аэронавигацию ради реконструкции аэродромов на 37% на рейсах внутри страны и в два раза на международных направлениях.

Теги: Госдума, авиация, авиабилеты, авиакомпании


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