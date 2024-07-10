Депутаты Госдумы хотят установить верхние границы стоимости авиабилетов

В комитете по транспорту Госдумы хотят установить верхние границы стоимости авиабилетов.

Рабочая группа парламентариев намерена подключить Минтранс и Федеральную антимонопольную службу к оценке экономической целесообразности тарифов. Как ожидается, до конца 2024 года будет определен потолок цен на определенные категории авиабилетов.

Участники авиарынка считают, что инициатива может привести к убыткам для перевозчиков, тогда как в России уже действует несколько программ субсидирования, сдерживающих цены на региональных рейсах. Эксперты предлагают повышать доступность перевозок ограничением роста тарифов на аэропортовые услуги и авиакеросин, сообщает "Коммерсант".

Ранее крупнейшие авиакомпании России выступили против предложенного Росавиацией повышения тарифов за аэронавигацию ради реконструкции аэродромов на 37% на рейсах внутри страны и в два раза на международных направлениях.