10 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

Володин: Госдума поддержит законопроект о выдворении мигрантов за экстремизм

Госдума поддержит проект закона, расширяющий перечень административных правонарушений, за которые предусмотрено выдворение мигрантов из страны.

Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин. По его словам, тема совершенствования миграционного законодательства является приоритетной для парламентариев. Сейчас иностранцам грозит выдворение из страны незаконный оборот наркотиков, пропаганду нетрадиционных ценностей, правонарушения в области защиты госграницы и посягательство на здоровье и нравственность. Законопроектом предлагается добавить мелкое хулиганство, стрельбу из оружия в не отведенных для этого местах и организацию массового пребывания граждан в общественных местах с нарушением общественного порядка. Также мигрантов смогут выдворять за неповиновение сотруднику полиции или другого силового ведомства.

Разработанные МВД поправки в том числе направлены на "противодействие экстремистским проявлениям".

Также в проекте поправок предлагается увеличить размер административных штрафов за трудовую деятельность иностранных граждан без разрешения на работу с 2000–5000 руб. до 7000–9000 руб. в Москве и Петербург, а также – до 4000–7000 руб. в остальных регионах. Штраф за нарушение иностранцем ограничения на осуществление отдельных видов деятельности планируется увеличить с 2000–5000 руб. до 4000–7000 руб. Ужесточать штрафы работодателю за эти же правонарушения не будут.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в последние годы наблюдается усиление противоправной активности иностранных граждан, особенно в области общественной безопасности и правопорядка, сообщают "Ведомости".

За 2023 год в целом число преступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства, немного снизилось – до 38 тыс.

Теги: Госдума, мигранты, иностранцы


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