10 Июля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Экономисты рассказали о размере "подушек безопасности" обеспеченных россиян

27% россиян смогут вести привычный образ жизни год и более даже в случае утраты всех источников дохода.

Как выяснили исследователи из НИУ ВШЭ, проведя опрос среди состоятельных граждан, у 30% обеспеченных граждан "подушки безопасности" хватит на 5-12 месяцев, у 27% — на два-четыре месяца, у 8% из категории обеспеченных граждан хватит сбережений на месяц или менее, притом что для населения в целом такая ситуация характерна для двух третей.

К обеспеченным россиянам эксперты относит людей из верхних 10% населения по доходам (верхний дециль). Границей для включения россиян в число респондентов исследователи сделали уровень среднедушевых доходов верхних 10% населения по доходам в месяц по данным Росстата в 2022 году. Этот уровень доходов — около 500 тыс. руб. на семью с одним ребенком или 660 тыс. руб. на семью с двумя детьми. В то же время, по данным Росстата за 2023 год, больше чем у четверти всего населения России (26,2%) среднедушевые доходы составляют от 27 тыс. до 45 тыс. руб. в месяц, и лишь у 11,2% граждан они превышают 100 тыс. руб.

94% участников исследования формирует сбережения, притом что в целом по стране такое поведение характерно только для трети россиян. Более половины граждан из верхнего дециля откладывают от 11% до 30% своего дохода, почти у каждой десятой состоятельной семьи больше половины доходов уходит на формирование сбережений. 60% состоятельных граждан старается делать сбережения регулярно, причем такое поведение больше характерно для более молодых обеспеченных россиян (18-24 года) — они делают регулярные накопления в пять раз чаще, чем, например, люди 55-64 лет.

Значительная часть выбирает консервативную стратегию формирования сбережений — 43% полагаются исключительно на банковские вклады и наличные. Остальные 57% обеспеченного населения покупают акции, облигации, вкладывают в паевые инвестфонды, в свой бизнес и т. д., сообщает Forbes.

Ранее в ВШЭ выяснили, что в России изменение минимального размера оплаты труда (МРОТ) не сильно влияет на уровень бедности и динамику доходов населения. Ученые проанализировали три сценария увеличения МРОТ: на 6,3%, на 18%, а также "радикальный" вариант — до 1,5 прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного россиянина.

Теги: россияне, соцопрос


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Ранее 13.06.2024 02:00 Мск ВШЭ: бедность существенно не сократится при повышении МРОТ

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