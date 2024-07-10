Саудиты пригрозили G7 продажей бондов Европы при конфискации активов РФ

Саудовская Аравия в частном порядке дала понять странам G7, что может продать некоторые европейские облигации, если альянс решит конфисковать около $300 млрд замороженных активов России.

По данным Bloomberg, в G7 договорились использовать прибыль от этих средств, но сами активы не конфисковывать, хотя Вашингтон и Лондон "настаивали на том, чтобы союзники рассмотрели более смелые варианты". Некоторые страны Европейского союза выступили против этой идеи, опасаясь, что другие инвесторы станут избегать хранения своих резервов в евро. Не исключено, что позиция Саудовской Аравии усилила их опасения.

Саудиты также упомянули долговые обязательства, выпущенные французским казначейством. По словам одного из саудовских чиновников, правительство страны не стало бы выступать с подобными угрозами, но могло "обрисовать" членам G7 возможные последствия конфискации. Европейские политики обеспокоены тем, что другие страны могут последовать примеру Саудовской Аравии.

В администрации Соединенных Штатов заявили, что замороженные российские активы могут быть использованы для восстановления Украины.