Госдума приняла закон о соцвкладах для россиян

Депутаты Госдумы утвердили проект закона, позволяющий гражданам с низкими доходами, получающим социальную поддержку от государства, открывать в банках социальные депозиты и счета на сумму до 50 тыс. руб.

Согласно документу, вклады и счета будут открываться на один год с возможностью автоматического продления, если статус вкладчика сохранится. Каждый получатель социальной поддержки может иметь один такой депозит.

Кредитные организации будут следить за соблюдением этого через Реестр социальных банковских счетов и вкладов, доступный на сайте регулятора. Заключения договоров будет заключаться в электронном виде через портал "Госуслуги".

Ранее сообщалось, что вклады в иностранной валюте не допускаются. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно на действующий счет. Размер ставки не может быть ниже ключевой ставки ЦБ плюс 1%.