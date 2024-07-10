Моди попросил Путина уволить индийских участников "спецоперации"

Глава правительства Индии Нарендра Моди попросил президента России Владимира Путина досрочно уволить из армии РФ индийских граждан, которые "были введены в заблуждение при поступлении на службу".

Об этом сообщил первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра. По его словам, российская сторона пообещала досрочно уволить всех индийских граждан, проходящих службу в российской армии. Дипломат отметил, что всего службу в армии РФ проходили от 35 до 50 граждан Индии, десять из которых уже вернулись домой, сообщает РБК.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Моди в расширенном составе проводиться не будут, так как стороны "исчерпывающе прошли по всей повестке дня" за время проведения встречи в узком составе. Отмечается, что переговоры длились около 2,5 часов.

Ранее сообщалось, что целью визита Моди в Москву станет укрепление индийско-российских связей.